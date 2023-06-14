Завод "Роберт Бош Самара" перешел в собственность РФ

ФГУП "НАМИ" 13 июня заключило сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", сообщает государственный научный центр. Запуск производства планируется на 2024 год.

Напомним, "Роберт Бош Самара" открыл завод в индустриальном парке "Преображенка" в 2015 году. Компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочных систем ABS и систем динамической стабилизации ESP.

На момент заключения сделки в "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии. ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут компании всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 г. будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности.

По данным ИАС Seldon.Basis, на балансе ООО "Роберт Бош Самара" на конец 2022 г. находилось имущество на 2,1 млрд руб. (за 2022 г. его объем уменьшился на 1,3 млрд). Выручка по итогам прошлого года составила 800 млн руб., против 5 млрд годом ранее. В 2022 г. компания зафиксировала убыток в 308 млн руб. против 733 млн прибыли в 2021 году.

Самарская компания на 90% принадлежала московскому ООО "Роберт Бош" и на 10% - Роберт Бош ГМБХ.