Завод "Роберт Бош Самара" перешел в собственность РФ

ФГУП "НАМИ" 13 июня заключило сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", сообщает государственный научный центр. Запуск производства планируется на 2024 год.
Напомним, "Роберт Бош Самара" открыл завод в индустриальном парке "Преображенка" в 2015 году. Компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочных систем ABS и систем динамической стабилизации ESP.
На момент заключения сделки в "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии. ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут компании всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 г. будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности.
По данным ИАС Seldon.Basis, на балансе ООО "Роберт Бош Самара" на конец 2022 г. находилось имущество на 2,1 млрд руб. (за 2022 г. его объем уменьшился на 1,3 млрд). Выручка по итогам прошлого года составила 800 млн руб., против 5 млрд годом ранее. В 2022 г. компания зафиксировала убыток в 308 млн руб. против 733 млн прибыли в 2021 году.
Самарская компания на 90% принадлежала московскому ООО "Роберт Бош" и на 10% - Роберт Бош ГМБХ.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.