Из-за смерти двух человек на пожаре под Сызранью начали доследственную проверку

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту смерти двоих человек на пожаре.

Напомним, ночью с 11 на 12 января произошел пожар в доме на ул. Полевой в с. Губино. Пожар охватил 200 кв. м. После тушения огня в здании нашли тела 72-летней женщины и ее 46-летнего сына.

По предварительным данным, пострадавшие отравились дымом, а пожар произошел из-за неисправной электропроводки.