Пожар на Кировском рынке в Самаре локализовали

В понедельник, 22 января, в 11:29, локализовали пожар на территории Кировского рынка в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался около 9:30. К моменту их прибытия огнеборцев горел торговый ряд на площади 120 кв. м. Но к 10:42 площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м.

На борьбу с огнем выехали 80 человек, 22 единицы техники, а также пожарный поезд со станции Кинель.

Погибших и пострадавших нет.