В Самаре горит Кировский рынок

В понедельник, 22 января, в Самаре сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на Кировском рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь охватил 1 тыс. кв. м. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

На месте работают более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. Для тушения привлечен пожарный поезд со станции "Кинель".