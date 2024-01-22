Причиной пожара на Кировском рынке мог стать аварийный режим работы электропроводки

ГУ МЧС России по Самарской области назвало предположительную причину пожара на Кировском рынке.

Напомним, пожар начался в 9:31 на территории Кировского рынка на ул. Железной Дивизии, 2в. К моменту прибытия пожарных горел торговый ряд на площади 120 кв. м. Но к 10:42 площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. В 11:29 возгорание удалось локализовать, а в 15:15 — полностью ликвидировать.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки.