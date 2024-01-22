Пожар на Кировском рынке ликвидировали

В 15:15 22 января в Самаре ликвидировали крупный пожар на Кировском рынке. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Напомним, возгорание началось около 9:30. К моменту прибытия пожарных горел торговый ряд на площади 120 кв. м, а к 10:42 площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. В 11:29 возгорание удалось локализовать.

С огнем боролись 80 человек, 22 единицы техники, а также пожарный поезд со станции Кинель.