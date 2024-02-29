Самарцы пожаловались на шприцы и колбы с кровью около мусорного контейнера

Жители ул. Мусоргского в Самаре пожаловались на пробирки с кровью и шпицы, которые регулярно видят на земле возле мусорного контейнера около дома №1а, сообщает "КП-Самара". Поблизости находится медицинский центр. Люди считают, что именно оттуда выносятся медицинские отходы и плохо упакованный мусор.
"Неоднократно у нашего дома оставлялись колбы с кровью и шприцы. Такой мусор должны вывозить отдельно и утилизировать. Все жильцы дома обеспокоены", - написала в социальных сетях местная жительница.
Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс", который занимается вывозом мусора, отреагировал на жалобы самарцев. Компания обратилась в медицинское учреждение, чтобы совместно урегулировать сложившуюся ситуацию.
"Рядом с этой контейнерной площадкой расположен медцентр "Наука". Перед тем как выбросить отходы, сотрудники медцентра проводят обработку медицинских отходов на специальном оборудовании. После этой обработки отходы переходят в класс А и перестают быть опасными. Запретить выбрасывать их в контейнеры для ТКО регоператор не может, но, со своей стороны, мы просили медицинское учреждение тщательнее упаковывать пробирки и шприцы, чтобы в процессе погрузки отходов они не выпадали из мусоровоза и накопителей. Водитель мусоровоза уже предупрежден о необходимости более внимательно производить погрузку отходов и при их просыпании осуществлять подбор", - ответил регоператор.
Однако местные жители не удовлетворены подобным объяснением. Они уверены, что мусор, образующийся в процессе работы лечебно-профилактических учреждений и медицинских лабораторий, относится к отходам класса Б, то есть является потенциально заразным. Это и одноразовые шприцы, и иглы, и вакуумные пробирки, и салфетки, контактировавшие с кровью и другими биологическими жидкостями. Все этапы обработки медицинских отходов класса Б (сбор, обеззараживание, хранение, транспортировка и утилизация) строго регламентируются СанПиНом. После предварительной обработки медицинские отходы действительно разрешается утилизировать вместе с ТБО и отходами класса А, однако это не отменяет того факта, что они должны быть хорошенько упакованы.
Регоператор уверяет - он несколько раз обращался в "Науку" с просьбой тщательнее упаковывать отходы медицинской деятельности, однако это не дало никаких результатов. Самарцы продолжили писать гневные жалобы и обращения с требованиями решить проблему. 20 февраля в "ЭкоСтройРесурсе" сообщили, что они могут сделать, чтобы успокоить горожан.
Со своей стороны, перевозчик планирует изменить график заезда на данную площадку с вечернего на дневное время. Это поможет более тщательно контролировать процесс погрузки отходов.
При этом в компании отметили, что многое зависит от персонала медицинского центра - ему необходимо тщательно, согласно всем правилам и нормам, упаковывать небезопасные отходы. Регоператор посоветовал местным жителям обратиться в медицинское учреждение с заявлением. В свою очередь, местные настроены серьезно - если проблема так и не решится, то они подадут коллективную жалобу в прокуратуру.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.