Самарцы пожаловались на шприцы и колбы с кровью около мусорного контейнера

Жители ул. Мусоргского в Самаре пожаловались на пробирки с кровью и шпицы, которые регулярно видят на земле возле мусорного контейнера около дома №1а, сообщает "КП-Самара". Поблизости находится медицинский центр. Люди считают, что именно оттуда выносятся медицинские отходы и плохо упакованный мусор.

"Неоднократно у нашего дома оставлялись колбы с кровью и шприцы. Такой мусор должны вывозить отдельно и утилизировать. Все жильцы дома обеспокоены", - написала в социальных сетях местная жительница.

Региональный оператор "ЭкоСтройРесурс", который занимается вывозом мусора, отреагировал на жалобы самарцев. Компания обратилась в медицинское учреждение, чтобы совместно урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Рядом с этой контейнерной площадкой расположен медцентр "Наука". Перед тем как выбросить отходы, сотрудники медцентра проводят обработку медицинских отходов на специальном оборудовании. После этой обработки отходы переходят в класс А и перестают быть опасными. Запретить выбрасывать их в контейнеры для ТКО регоператор не может, но, со своей стороны, мы просили медицинское учреждение тщательнее упаковывать пробирки и шприцы, чтобы в процессе погрузки отходов они не выпадали из мусоровоза и накопителей. Водитель мусоровоза уже предупрежден о необходимости более внимательно производить погрузку отходов и при их просыпании осуществлять подбор", - ответил регоператор.

Однако местные жители не удовлетворены подобным объяснением. Они уверены, что мусор, образующийся в процессе работы лечебно-профилактических учреждений и медицинских лабораторий, относится к отходам класса Б, то есть является потенциально заразным. Это и одноразовые шприцы, и иглы, и вакуумные пробирки, и салфетки, контактировавшие с кровью и другими биологическими жидкостями. Все этапы обработки медицинских отходов класса Б (сбор, обеззараживание, хранение, транспортировка и утилизация) строго регламентируются СанПиНом. После предварительной обработки медицинские отходы действительно разрешается утилизировать вместе с ТБО и отходами класса А, однако это не отменяет того факта, что они должны быть хорошенько упакованы.

Регоператор уверяет - он несколько раз обращался в "Науку" с просьбой тщательнее упаковывать отходы медицинской деятельности, однако это не дало никаких результатов. Самарцы продолжили писать гневные жалобы и обращения с требованиями решить проблему. 20 февраля в "ЭкоСтройРесурсе" сообщили, что они могут сделать, чтобы успокоить горожан.

Со своей стороны, перевозчик планирует изменить график заезда на данную площадку с вечернего на дневное время. Это поможет более тщательно контролировать процесс погрузки отходов.

При этом в компании отметили, что многое зависит от персонала медицинского центра - ему необходимо тщательно, согласно всем правилам и нормам, упаковывать небезопасные отходы. Регоператор посоветовал местным жителям обратиться в медицинское учреждение с заявлением. В свою очередь, местные настроены серьезно - если проблема так и не решится, то они подадут коллективную жалобу в прокуратуру.