Автокредит Сбера теперь можно оформить онлайн

В случае положительного решения клиент получит деньги в день обращения.

Теперь купить автомобиль стало еще проще: Сбер запустил автокредит, который можно получить и оформить полностью онлайн. Для этого не нужно ехать в банк, автосалон или предоставлять оригиналы документов — достаточно только приложения СберБанк Онлайн.

В СберБанк Онлайн клиент заполняет короткую анкету, банк рассматривает её за пару минут и принимает решение. Если решение будет положительным, то уже в тот же день Сбер зачислит средства на дебетовую карту.

Автокредит доступен для покупки нового и автомобиля с пробегом. При этом отсутствует первоначальный взнос и другие дополнительные услуги, а полис Каско не нужен в моменте оформления. Первые 2 месяца после одобрения кредита действует специальное предложение — ставка составит всего 8,9%. За это время нужно купить автомобиль и передать через СберБанк Онлайн или в отделение банка документы для оформления залога.

"Среди наших клиентов много автомобилистов. У них немало задач: купить или продать машину, страховать и обслуживать её, оплачивать топливо, парковку. Мы стремимся упростить автомобилистам жизнь в любых ситуациях и поступательно идём к этой цели вместе с нашими партнёрами. Так, эксперты СберАвто помогут подобрать новую машину или продать имеющуюся, при необходимости организуют техобслуживание. В СберСтраховании удобно и выгодно приобретать каско и ОСАГО. При оплате топлива СберКартой начисляется кешбэк бонусами в размере 10%. На Мегамаркете шины и другие автотовары также продаются с большим кешбэком. В этой же логике мы разработали наш новый автокредит: простой, доступный, быстрый в оформлении и выгодный. А самое главное — никуда не нужно идти, ведь смартфон с нашим приложением всегда под рукой", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.