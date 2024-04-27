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Облправительство Власть и политика

Регина Воробьева прокомментировала закон Самарской области о поддержке многодетных граждан России

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2024 года Самарской губернской думой были приняты изменения в Закон Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", расширяющий перечень мер социальной поддержки многодетных семей согласно указу президента России "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

"Так, например, в документе учли пожелания многодетных родителей и расширили понятие многодетной семьи: если раньше семья считалась таковой, если в ней было три и более детей до 18 лет, то теперь возраст детей подняли до 23 лет. Кроме того, учтены и другие виды льгот для многодетных: компенсация расходов на оплату ЖКУ, бесплатное обеспечение детей лекарствами, предоставление школьникам бесплатного проезда, предоставление школьникам и учащимся СПО бесплатного питания, прием в первоочередном порядке в детский сад и другие меры поддержки. При этом согласно новой редакции регионального закона для получения льгот многодетной семьи все ее члены должны быть гражданами РФ. Иностранные граждане или лица без гражданства на эти меры поддержки претендовать не могут", — комментирует Региона Воробьева, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Также министр подчеркнула, что Закон 122-ГД реализуется в регионе с 2004 года, и в нём всегда были нормы, распространяющиеся на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением прямо указанных случаев, установленных Законом 122-ГД.

Все меры поддержки многодетных семей согласно Указу Президента РФ и были отнесены Законом 122-ГД к таким "исключениям, установленным статьёй 22.1 Закона" и поэтому установлены исключительно для граждан РФ.

"Нормативные правовые акты региона отражают нормы федерального законодательства. Так, в Законе 122-ГД отражены нормы аналогичного Федерального закона № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" относительно предоставления мер социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти нормы важны, в том числе для оказания социальной помощи вынужденным переселенцам, а также соотечественникам, поскольку при исключении данных положений, такая помощь станет невозможной", — отметила Регина Воробьева.

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