В ДТП под Самарой погибли четыре человека

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В субботу, 27 апреля, в Волжском районе примерно в 17:00 на 29-ом километре трассы А-300 четыре человека погибли в столкновении грузовика HOWO и легковушки Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области