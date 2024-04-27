В ДТП под Самарой погибли четыре человека

В субботу, 27 апреля, в Волжском районе примерно в 17:00 на 29-ом километре трассы А-300 четыре человека погибли в столкновении грузовика HOWO и легковушки Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В полиции уточнили, что на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовой автомобиль.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. На место выезжало руководство областной Госавтоинспекции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!