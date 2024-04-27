Участники "Диктанта Победы" отправили письма на передовую

Самарская область вновь присоединилась к международной патриотической акции "Единой России" — более 50 тысяч жителей губернии написали диктант на тему Великой Отечественной войны.

В этом году участники смогли не только вспомнить исторические события, но и передать на фронт теплые пожелания. Такая возможность была только у жителей городов-героев, городов трудовой доблести и воинской славы. В Самарской области уникальные почтовые ящики были установлены в Самаре и Сызрани.

"Почтовые ящики мы установили на открытых площадках диктанта: в Самарском государственном техническом университете и в Сызранском драматическом театре имени А.Н. Толстого, — рассказал Сергей Рязанов, координатор федерального партийного проекта"Историческая память" в Самарской области, заместитель председателя думы Самары. — Письма писали многие, я видел, как старательно это делали люди, не спеша, вкладывая в эти послания тепло души и веру в Победу. И это поддерживает наших ребят за ленточкой очень сильно".

"Почта России" в этом году выступает партнером "Диктанта Победы" и акции "Письмо герою". Сотрудники почты участвовали в диктанте онлайн и на 35 специально организованных площадках.

"Все письма, которые написали участники мероприятия, мы централизовано доставим в Москву и передадим организаторам Диктанта Победы, а далее они отправятся бойцам. Для нас очень важно сохранять историческую память о подвиге наших предков и мы с большим удовольствием ежегодно поддерживаем эту патриотическую акцию", – рассказал директор Макрорегиона Волга "Почты России" Андрей Попов.

Напомним, что "Диктант Победы" прошел в шестой раз. В этом году в 63-м регионе организовано более 1,4 тысячи площадок, где каждый участник масштабного исторического тестирования смог проверить свои знания. Это самое большое количество площадок в стране.