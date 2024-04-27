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Участники "Диктанта Победы" отправили письма на передовую

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вновь присоединилась к международной патриотической акции "Единой России" — более 50 тысяч жителей губернии написали диктант на тему Великой Отечественной войны.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В этом году участники смогли не только вспомнить исторические события, но и передать на фронт теплые пожелания. Такая возможность была только у жителей городов-героев, городов трудовой доблести и воинской славы. В Самарской области уникальные почтовые ящики были установлены в Самаре и Сызрани.

"Почтовые ящики мы установили на открытых площадках диктанта: в Самарском государственном техническом университете и в Сызранском драматическом театре имени А.Н. Толстого, — рассказал Сергей Рязанов, координатор федерального партийного проекта"Историческая память" в Самарской области, заместитель председателя думы Самары. — Письма писали многие, я видел, как старательно это делали люди, не спеша, вкладывая в эти послания тепло души и веру в Победу. И это поддерживает наших ребят за ленточкой очень сильно".

"Почта России" в этом году выступает  партнером "Диктанта Победы" и акции "Письмо герою". Сотрудники почты  участвовали в диктанте онлайн и на 35 специально организованных площадках.

"Все письма, которые написали участники мероприятия, мы централизовано доставим в Москву и передадим организаторам Диктанта Победы, а далее они отправятся бойцам. Для нас очень важно сохранять историческую память о подвиге наших предков и мы с большим удовольствием ежегодно поддерживаем эту патриотическую акцию", – рассказал директор Макрорегиона Волга "Почты России" Андрей Попов.

Напомним, что "Диктант Победы" прошел в шестой раз. В этом году в 63-м регионе организовано более 1,4 тысячи площадок, где каждый участник масштабного исторического тестирования смог проверить свои знания. Это самое большое количество площадок в стране.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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