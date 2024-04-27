Грушинский фестиваль презентуют на выставке "Россия"

30 апреля на Главной уличной сцене ВДНХ состоится концерт "Грушинский на выставке "Россия".

Знаменитый Грушинский фестиваль, уже более полувека проходящий под открытым небом на Жигулевских просторах — это одна из визитных карточек Самарской области.

С 1968 года всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина превращает регион в музыкальную столицу Поволжья, куда съезжаются гости со всего мира. Палатки, песни у костра, плавучая сцена-гитара — все это непременные атрибуты Грушинского фестиваля, знакомые каждому любителю бардовской песни.

Грушинский фестиваль открыл для зрителя множество имен самобытных, талантливых авторов. Среди лауреатов Грушинского фестиваля разных лет такие известные барды как Александр Дольский, Леонид Сергеев, Олег Митяев.

30 апреля гости выставки "Россия" смогут погрузиться в романтику волжской ночи, подсвеченной пламенем костров, послушать песни, ставшие настолько популярными, что их знает и подпевает каждый.

В исполнении известных артистов прозвучат любимые бардовские песни. Перед зрителями на ВДНХ выступят лауреаты фестиваля Юрий Карпов и Алексей Аполинаров, неоднократный лауреат и постоянный член главного жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев, зрителей ждет презентация творческого проекта "Песни нашего века" и выступление заслуженного артиста России Сергея Войтенко. Ведущими мероприятия станут легендарные Анна Шатилова и Евгений Кочергин.