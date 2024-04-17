В Самарской области с 1 мая введут запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым ограничивается пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств. Документ размещен на сайте правительства региона.

"О"граничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Красноярского, Рачейского, Ставропольского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 1 мая по 21 мая включительно", - отмечается в приказе.

На период действия ограничений будет установлен запрет на пребывание людей, выпас животных, сбор лекарственных трав, ягод, грибов в местах, где будет проводиться ликвидация очагов непарного шелкопряда наземным и авиационным способом с применением биологического инсектицида.