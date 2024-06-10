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В Самаре утвердили порядок получения выплат многодетным взамен земельного участка

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чиновники Самарской области утвердили порядок предоставления выплат многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Напомним, в конце апреля Самарская губернская дума поддержала проект закона о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. При этом на выплату претендовать могут только семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В постановлении от 5 июня 2024 г. подтверждается сумма выплаты в 250 тыс. рублей, а также утверждается порядок ее предоставления.

Право на получение имеют многодетные семьи, которые соответствуют перечисленным критериям: один из родителей из многодетной семьи состоит на учете граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести образованные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; один из родителей из многодетной семьи состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.

Указанная мера соцподдержки может предоставляться для: покупки жилья; взноса в долевое строительство; уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа; приобретения земельного участка в собственность; строительства или реконструкции жилья, находящегося в собственности и т. п.

"Право на получение социальной выплаты предоставляется однократно, с письменного согласия всех совершеннолетних членов многодетной семьи, — отмечается в сообщении. — Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), а также близких родственников (дедушки, бабушки, внуков, родителей, детей, братьев и сестер)".

Многодетные семьи, претендующие на выплату взамен земельного участка, должны подать в орган МСУ, где приняты на учет, заявление. К заявлению прилагается согласие на получение.

Более подробно с условиями получения выплаты можно ознакомиться здесь.

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