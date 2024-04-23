Губдума утвердила норму о выплатах в 250 тыс. руб. для многодетных

Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума поддержала законопроект о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. При этом на выплату претендовать могут только семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Законопроект принят единогласно сразу в двух чтениях.
Напомним, соответствующий законопроект внесло в губернскую думу правительством региона по инициативе губернатора Дмитрий Азарова.
В пояснительной записке указывалось, в пояснительной записке к проекту закона указывалось, что в регионе в очереди на получение участков стоит 9679 многодетных граждан, 1027 нуждаются в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.