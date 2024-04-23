Губдума утвердила норму о выплатах в 250 тыс. руб. для многодетных

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Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума поддержала законопроект о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. При этом на выплату претендовать могут только семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.