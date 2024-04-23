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Законотворчество Власть и политика

Губдума утвердила норму о выплатах в 250 тыс. руб. для многодетных

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума поддержала законопроект о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. При этом на выплату претендовать могут только семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Фото: pxhere.com

Законопроект принят единогласно сразу в двух чтениях.

Напомним, соответствующий законопроект внесло в губернскую думу правительством региона по инициативе губернатора Дмитрий Азарова.

В пояснительной записке указывалось, в пояснительной записке к проекту закона указывалось, что в регионе в очереди на получение участков стоит 9679 многодетных граждан, 1027 нуждаются в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

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