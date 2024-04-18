В Самарской области многодетные смогут получить выплату в 250 тыс. рублей

В Самарской области многодетные семьи, стоящие в очередь на предоставление бесплатного земельного участка, смогут получить денежную выплату в 250 тыс. рублей. Соответствующие законопроект внесло в губернскую думу правительством региона.
В пояснительной записке указывается, что "одной из причин, по которой многодетные не могут реализовать право на землю, является ограниченное количество образуемых земельных участков, а также отсутствие территорий для достаточного формирования земельных участков".
По поручению губернатора подготовлена норма о денежной выплате, как варианте удовлетворения права на участок. В пояснительной записке к проекту закона указывается, что в регионе в очереди на получение участков стоит 9679 многодетных граждан, 1027 нуждаются в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
На предоставление выплаты в 250 тыс. руб. смогут претендовать именно нуждающиеся в улучшении жилищных условий, следует из проекта.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?