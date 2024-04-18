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В Самарской области многодетные смогут получить выплату в 250 тыс. рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области многодетные семьи, стоящие в очередь на предоставление бесплатного земельного участка, смогут получить денежную выплату в 250 тыс. рублей. Соответствующие законопроект внесло в губернскую думу правительством региона.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

В пояснительной записке указывается, что "одной из причин, по которой многодетные не могут реализовать право на землю, является ограниченное количество образуемых земельных участков, а также отсутствие территорий для достаточного формирования земельных участков".

По поручению губернатора подготовлена норма о денежной выплате, как варианте удовлетворения права на участок. В пояснительной записке к проекту закона указывается, что в регионе в очереди на получение участков стоит 9679 многодетных граждан, 1027 нуждаются в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

На предоставление выплаты в 250 тыс. руб. смогут претендовать именно нуждающиеся в улучшении жилищных условий, следует из проекта.

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