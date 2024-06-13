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Суды Происшествия

Руководителю самарского юридического бюро вынесли третий приговор за мошенничество

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор по третьему уголовному делу о мошенничестве руководителя юридического бюро "Империя права". Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре и ноябре 2020 г. два клиента бюро оплатили гендиректору юридические услуги на 50 тыс. рублей. Но руководитель юридического агентства не планировал выполнять работу и просто присвоил деньги.

24 января и 11 апреля 2024 г. Ленинский райсуд уже вынес руководителю "Империя права" приговоры по аналогичным делам. Всего от действий недобросовестного юриста пострадали 75 человек.

Суд назначил ему окончательное наказание — три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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