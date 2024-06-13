Руководителю самарского юридического бюро вынесли третий приговор за мошенничество

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по третьему уголовному делу о мошенничестве руководителя юридического бюро "Империя права". Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре и ноябре 2020 г. два клиента бюро оплатили гендиректору юридические услуги на 50 тыс. рублей. Но руководитель юридического агентства не планировал выполнять работу и просто присвоил деньги.
24 января и 11 апреля 2024 г. Ленинский райсуд уже вынес руководителю "Империя права" приговоры по аналогичным делам. Всего от действий недобросовестного юриста пострадали 75 человек.
Суд назначил ему окончательное наказание — три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!