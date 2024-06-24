В субботу, 29 июня, в Новокуйбышевске состоятся соревнования Самарской области по картингу, посвященные Дню Молодежи.

Участники — более 30 картингистов от совсем юных до самых опытных из Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Самарской и других областей.

Тренировочные заезды начнутся с 9:00. Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 10:30.