T1 Интеграция провела комплексное тестирование продукта "Базис" для управления средой виртуализации

T1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, провела успешное тестирование продукта компании "Базис" — платформы управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard и входящих в нее программных модулей vCore и vControl. Исследование проводилось для формирования портфеля импортонезависимых решений интегратора, способных заменить зарубежных производителей, ушедших с нашего рынка.

Инженеры T1 Интеграция, обладающие опытом эксплуатации и внедрения российских и зарубежных платформ виртуализации, провели комплексное тестирование с целью проверки функциональных возможностей модулей Basis Dynamix Standard — гипервизора первого типа vCore вместе с системой управления vControl, которые позволяют централизованно распределять виртуальные серверные мощности. Продукт Basis Dynamix Standard будет полезен заказчикам с разветвленной ИТ-инфраструктурой.

"В ходе испытаний команда T1 Интеграции делала упор на проверку возможностей продукта "Базис" в части масштабирования и объединения нескольких серверов в единый высокодоступный кластер. Исследовались методы обеспечения отказоустойчивости при возникновении неполадок на сетевых коммутаторах и в подсистеме хранения данных. Инженеры протестировали функции миграции и балансировки виртуальных машин между узлами кластера при возникновении нагрузки на CPU и оперативную память, также проверили миграцию ВМ между хранилищами различных типов. Продукт "Базис" успешно прошел испытания, и может применяться в проектах импортозамещения ИТ-инфраструктуры", — рассказал Роман Бобрышев директор направления вычислительных комплексов центра компетенций по вычислительным комплексам T1 Интеграция.

В рамках испытаний также тестировался процесс корректности обновления всех компонентов — моделировались нештатные ситуации, которые в итоге не повлияли на работу виртуальных машин. Так, обновление системы управления выполняется с использованием подготовленных конфигурационных файлов аналогично первой установке, а последующее обновление управляющего ПО на гипервизорах производится из веб-интерфейса vControl.

"Сегодня на российском рынке виртуализации представлены десятки продуктов, значит, нашим партнерам и заказчикам очень важно иметь ориентиры в этом многообразии. Результаты независимых тестов, проведенных T1 Интеграция, помогают нам аргументированно говорить о преимуществах экосистемы "Базиса", которые выделяют нас из множества конкурентов. Кроме того, тесты помогают выявить наши точки роста, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве продуктов", — отметил Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании "Базис".