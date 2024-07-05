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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 — участник деловой программы ИННОПРОМ-2024

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Т1 поделится экспертизой в области эффективной ИТ-трансформации промышленных предприятий и анонсирует новые технологические партнерства.

В ходе деловой программы выставки Холдинг Т1 проведет собственную сессию "Импортозамещение ПО для КИИ. Ускорение миграции на отечественный софт и ПАКи". Участники обсудят перспективы перехода на отечественное ПО в промышленных компаниях, а также точки роста российского рынка. В сессии примут участие представители госкорпорации "Роскосмос", ПАО "РусГидро", Синара Алгоритм и АО "Атомстройэкспорт".

Генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов выступит на сессии "Отраслевые цифровые платформы как инструмент трансформации экономики и технологической независимости". Ее участники планируют обсудить вопросы повышения эффективности отечественных компаний за счет внедрения инструментов по обработке больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, Алексей Фетисов в рамках сессии "Реальные кейсы российского финтеха: может ли бизнес рассчитывать на отечественное ПО" примет участие в обсуждении проектов по разработке и внедрению отечественных ИТ-платформ. Один из главных вопросов этой дискуссии — как развивается рынок российского ПО в условиях ухода зарубежных поставщиков.

На стенде Холдинга Т1 посетители выставки смогут познакомиться с разработками для промышленных компаний. На интерактивном макете предприятия будет продемонстрирован подход Т1 к решению задач производства — от повышения операционной эффективности до снижения издержек на инженерные испытания изделий.

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