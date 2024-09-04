Более трети участников ИТ-лагеря Т1 получили приглашения на работу

Завершился финальный этап летнего буткемпа Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка. В финале интенсива приняли участие 158 студентов со всей России. По его результатам те, кто значимо проявил себя в выполнении практических заданий, присоединятся к Холдингу Т1 в качестве сотрудников.

Организаторы отмечают, что обычно конверсия стажерских программ на рынке не очень высокая — к компании присоединяется каждый седьмой её участник, однако в рамках ИТ-лагеря удалось обеспечить очень высокое качество претендентов на место в холдинге. В рамках лагеря, 43 участника получили предложения о работе уже на закрытии, и 53 — будут проходить собеседования с нанимающими менеджерами уже после буткемпа. Благодаря онлайн-туру и нескольким этапам отбора компании удалось собрать мотивированных, упорных и талантливых начинающих специалистов.

"Чтобы привлекать молодые таланты, мы ищем максимально полезные форматы как для самих ребят, так и для компании. Для нас важно и ценно, чтобы в результате участники приобретали практический опыт, а наши команды — компетентных и мотивированных сотрудников. В летнем буткемпе мы познакомили ребят с нашими экспертами, атмосферой и подходом к работе внутри холдинга. Также наш лагерь стал площадкой для открытого диалога с ведущими специалистами и экспертами Т1. Этот опыт мы хотим масштабировать: расширять географию и увеличивать список направлений", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1.

Заявки на участие в ИТ-интенсиве Холдинга Т1 подали более 3000 студентов из 325 вузов страны. В этом году организаторы предложили несколько направлений: frontend, backend, тестирование, системный анализ и прикладное администрирование. Студенты проходили вступительные испытания и входное интервью, чтобы начать онлайн-обучение, а для прохождения в очный тур — проверку усвоенного на курсе материала и техническое собеседование.

ИТ-Лагерь Т1 — это образовательный интенсив в гибридном формате: участники в течение месяца проходили онлайн-обучения и неделю провели на летнем буткемпе, где, помимо мастер-классов и лекций, посещали неформальные мероприятия, встречи с представителями бизнеса и ИТ-воркшопы. Кроме того, участники получили карьерные консультации от менторов и представили на конкурсе собственные решения практических кейсов.