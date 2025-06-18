Ответственность за внедрение ИИ выходит за пределы ИТ-подразделений

Искусственный интеллект больше не воспринимается как точечный экспериментальный инструмент: технология выходит в массовое использование и заставляет переосмысливать бизнес-процессы на уровне всей организации, а заодно превращает практически каждого сотрудника компании в ИТ-разработчика. Он об этом заявил руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын на сессии "Финансы будущего", которая прошла в рамках II Национального форума "ИИ — Будущее сегодня".

Сергей Голицын отметил, что ИИ становится главным драйвером цифровой трансформации в финансах. Если раньше автоматизация касалась отдельных задач, то сегодня, по его словам, в 2023–2025 годах генеративный ИИ (GenAI) и агентские технологии стали источником конкурентного преимущества, а к 2027 году мировой рынок цифровой трансформации достигнет $3,9 трлн благодаря инвестициям именно в эти сервисы.

"Интеллектуальная трансформация перестала быть точечным проектом — это корпоративная директива, ориентированная на реальный возврат инвестиций. Все чаще ответственность за внедрение ИИ распределяется по всей компании, а не только по ИТ-подразделениям", — подчеркнул Голицын.

Эксперт представил примеры успешного применения ИИ в финансах:

ИИ-ассистенты и цифровые помощники используются для автоматического поиска и анализа информации, обработки обращений, навигации по корпоративным системам, протоколирования встреч и даже генерации документов. В результате сотрудники экономят до 40% времени на рутинных операциях и сокращают количество ошибок.

Нейросети позволяют проверять соответствие документов требованиям, автоматически заполнять шаблоны, извлекать ключевую информацию из неструктурированных данных и ускорять документооборот с контролирующими органами. Это приводит к 20% росту производительности на начальных этапах и сокращает время работы с документами на 40%.

ИИ помогает решать задачи с миллионами параметров — от планирования ресурсов до построения оптимальных маршрутов доставки и прогнозирования финансовых показателей. Применение квантово-вдохновленных алгоритмов и математического моделирования обеспечивает сокращение затрат и максимизацию прибыли.

"Функциональные разработчики" получают low-code инструменты на базе технологий ИИ, такие возможности обеспечивает, например, платформа "Сайбокс" обеспечивает сотрудников с минимальными навыками программирования инструментами для самостоятельного создания ИИ-решений в рамках программ цифровизации.

В завершение Сергей Голицын отметил, что эффективность финансовых решений напрямую зависит от зрелости ИИ-инфраструктуры. Инвестиции в платформы разработки, инструменты мониторинга и обучение персонала станут определяющими для успеха компаний в ближайшие годы. "ИИ — это уже не просто инструмент автоматизации, а стратегический актив, определяющий конкурентоспособность на рынке", — резюмировал он.