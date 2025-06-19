16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солар" и НОТА предложат совместное решение для безопасной разработки НОТА и "Технологии Доверия" будут развивать совместные решения в области ERP и бизнес-консалтинга ВТБ, РЖД и Т1 расширят сотрудничество в области квантовой защиты данных "Группа Астра" и вендор НОТА создадут единую систему для подбора и обучения персонала Т1 займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя

ИТ Транспорт и связь

На Урале создадут цифровой склад для коксохимического производства

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МегаФон и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в рамках ПМЭФ-2025 договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна, и позволит примерно на 25% снизить удельный расход угольной шихты.

Соглашение о внедрении проекта и других цифровых решений подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики. За счет такого мониторинга работы ключевых механизмов, используемых при погрузке и перемещении сырья (в числе которых конвейеры, а также дозирующее и дробильное оборудование), удастся эффективно планировать разгрузку, повышать качество продукции.

"В текущих условиях цифровизация производственных процессов становится реальным инструментом повышения эффективности предприятий. Наши проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом подтверждают этот тезис. Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции - результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии", - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

На первом этапе оператор развернет систему контроля и учета поступающего сырья и интегрирует ее с уже имеющимися на производстве решениями. Запуск первой очереди цифрового угольного склада в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2026 года.

"ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы, - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. - Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции - приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи".

Помимо цифровизации коксохимического производства, МегаФон расширит территорию частной корпоративной сети Private LTE, работающей на базе пакетного ядра отечественной разработки "Протей". В рамках нового этапа развития инфраструктуры предприятия pLTE будет дополнительно развернута в цехах на основной промышленной площадке и удаленных локациях - аглофабрике №5 и известково-доломитовом производстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6