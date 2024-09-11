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Жители Самарской области смогут общаться на татарском языке через языковую модель MTS Al

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС, цифровая экосистема, представила разработанную MTS AI новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. Она получила название Rehmet, что в переводе означает спасибо.

MTS AI, один из ведущих центров компетенций по искусственному интеллекту в России, показал новую версию своей большой языковой модели Cotype на форуме Kazan Digital Week. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тысяч токенов (примерно 5 листов A4), извлекать и суммаризировать данные за несколько секунд.

Cotype Rehmet может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях - везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов на татарском. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы. Cotype извлечет ключевую информацию, такую как тематика запроса, местоположение и личные данные заявителя, и передаст их в соответствующую базу данных. Как и другие модели семейства Cotype, эта версия может устанавливаться в контуре организации, что позволяет исключить утечки информации.

"Создавая большую языковую модель на татарском языке, разработчики MTS AI преследовали несколько целей. Во-первых, мы хотели поддержать многообразие языков, существующих в России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху. Во-вторых, этот проект показал, что мы умеем адаптировать наши модели под любые научные и бизнес-задачи, в том числе и такие нетривиальные как обработка информации на языках народов России", - сказал исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

Чтобы модель Cotype Rehmet смогла понимать незнакомый язык, разработчики собрали датасет и перевели его с русского на татарский. Затем все данные и ответы модели проверили специалисты-тюркологи и носители языка.

По словам разработчиков, Cotype Rehmet входит в число лучших LLM в своем классе: она содержит 8 млрд параметров. При необходимости MTS AI может создать LLM на татарском с большим количеством параметров - до 70 млрд параметров, а также большим контекстным окном до 32 тысяч токенов, - чтобы модель умела выполнять такие задачи, как перевод и генерация длинных текстов. Также компания MTS AI готова адаптировать модели семейства Cotype для других региональных языков России.

MTS AI - дочерняя структура ПАО "МТС" и один из крупнейших в России центров компетенций в сфере искусственного интеллекта. Компания разрабатывает продукты и решения на базе генеративного ИИ, технологии обработки естественного языка, синтеза и распознавания речи, а также компьютерного зрения. MTS AI также проводит научные и прикладные исследования, консультирует корпорации по вопросам внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В структуре компании есть венчурный фонд, который инвестирует в перспективные разработки.

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