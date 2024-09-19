В Самарской области появится новая транспортная карта

С 1 октября членам семей участников СВО будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте Самарской области. Об этом говорится программе социально-экономического развития, опубликованной на сайте правительства.

Сообщается, что бесплатный процезд для членов семей участников СВО будет доступен по специальной транспортной карте. Она будет называться "Zа Победу!".

Также с 1 октября статус многодетной получат семьи, в которых старшие дети (в возрасте от 18 до 23 лет) являются военнослужащими по призыву, по контракту и являются участниками СВО.

Всего в Самарской области реализуется более 30 мер социальной поддержки бойцов и их родных. С 1 июля увеличен размер региональной выплаты лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы.