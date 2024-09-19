В Самарской области появится новая транспортная карта

С 1 октября членам семей участников СВО будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте Самарской области. Об этом говорится программе социально-экономического развития, опубликованной на сайте правительства.
Сообщается, что бесплатный процезд для членов семей участников СВО будет доступен по специальной транспортной карте. Она будет называться "Zа Победу!".
Также с 1 октября статус многодетной получат семьи, в которых старшие дети (в возрасте от 18 до 23 лет) являются военнослужащими по призыву, по контракту и являются участниками СВО.
Всего в Самарской области реализуется более 30 мер социальной поддержки бойцов и их родных. С 1 июля увеличен размер региональной выплаты лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р