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В Самарской области появится новая транспортная карта

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 октября членам семей участников СВО будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте Самарской области. Об этом говорится программе социально-экономического развития, опубликованной на сайте правительства.

Сообщается, что бесплатный процезд для членов семей участников СВО будет доступен по специальной транспортной карте. Она будет называться "Zа Победу!".

Также с 1 октября статус многодетной получат семьи, в которых старшие дети (в возрасте от 18 до 23 лет) являются военнослужащими по призыву, по контракту и являются участниками СВО.

Всего в Самарской области реализуется более 30 мер социальной поддержки бойцов и их родных. С 1 июля увеличен размер региональной выплаты лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы.

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