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Губернатор Власть и политика

Жители Самарской области при заключении контракта о прохождении военной службы будут получать 1 млн рублей

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 19.10.2022 № 757.

Фото: Светлана Осьмачкина, Информационное агентство СОВА

В заседании приняли участие члены правительства области, руководители силовых, надзорных и контрольных ведомств, представители Министерства обороны, главы муниципальных образований региона.

На заседании оперштаба рассмотрели вопросы о дополнительной поддержке армии, военнослужащих, участников СВО, и их семей.

"Мы проанализировали вместе с вами ключевые положения, по которым сейчас организована работа, и видим, что нам необходимо серьезное усиление по двум направлениям, — сказал Вячеслав Федорищев, начиная совещание, — Это увеличение мер поддержки наших героев, наших бойцов, которые уходят защищать нашу родину. А также непосредственно прямые от правительства Самарской области, от муниципальных образований меры, которые направлены на то, чтобы все, кто принимает для себе решение служить своей родине, защищать ее, чувствовали себя по-настоящему защищенными и обеспеченными".

В ходе заседания глава Самарской области объявил о ключевых решениях по дополнительной прямой поддержке жителей региона, которые заключают контракт о прохождении военной службы и отправляются защищать родину. Так, будет повышена единовременная выплата — она составит суммарно 1 млн рублей. 

"Начиная со следующей недели в субъекте будет оптимизирована работа по выплатам ребятам, которые это решение принимают. В частности, мы доводим финансовую поддержку до 1 миллиона рублей", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, по инициативе Вячеслава Федорищева усилят меры поддержки семей военнослужащих. "Мы примем решения и доведем до наших жителей", — отметил врио губернатора Самарской области.

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