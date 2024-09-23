В Елховском районе мужчина нанес своему собутыльнику более 40 ударов ножом

33-летний житель Елховского района, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, предстанет перед судом. Красноярским межрайонным СО СУ завершено расследование уголовного дела.

Напомним, мужчина был задержан в конце ноября прошлого года. Несколькими днями ранее, 12 ноября, он распивал спиртные напитки со своим 39-летним знакомым, и между ними произошла ссора.

После этого злоумышленник взял кухонный нож, привел своего оппонента в безлюдное место рядом с автодорогой на въезде в с. Борма и здесь нанес ему более 40 ударов ножом по различным частям тела и множество ударов руками и ногами по туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, а обвиняемый сразу же скрылся.

В отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.