Жителя Самарской области задержали по подозрению в убийстве знакомого

В Елховском районе Самарской области задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

12 ноября на обочине автодороги при въезде в с. Борма обнаружили тело 39-летнего мужчины с резаными ранами шеи.

Теперь задержали подозреваемого. По версии следствия, накануне мужчины поссорились, в результате чего один из оппонентов нанес другому несколько ударов ножом в шею.

Подозреваемого отправили под стражу.