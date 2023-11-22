Жителя Самарской области задержали по подозрению в убийстве знакомого

В Елховском районе Самарской области задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
12 ноября на обочине автодороги при въезде в с. Борма обнаружили тело 39-летнего мужчины с резаными ранами шеи.
Теперь задержали подозреваемого. По версии следствия, накануне мужчины поссорились, в результате чего один из оппонентов нанес другому несколько ударов ножом в шею.
Подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.