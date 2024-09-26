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ИТ Транспорт и связь

Wone IT стал интегратором платформы корпоративных коммуникаций DION

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-разработчик отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) и российский системный интегратор Wone IT объявили о начале стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на реализацию масштабных проектов по импортозамещению программного обеспечения.

На текущий момент игроки прорабатывают возможности для создания центра компетенций за счет объединения продуктовой экспертизы НОТА и проектного опыта Wone IT — это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений.

Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой DION. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере передовых ВКС-технологий. Команда DION, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуникационной, финансовой, производственной и других отраслей. Сотрудничество, как ожидают партнеры, поможет более эффективно развивать и продвигать комплексные проекты на российском рынке.

"Для НОТА критически важно объединять усилия с технологическими лидерами, которые одинаково хорошо понимают специфику различных отраслей. Системный интегратор полного цикла Wone IT обладает именно такой экспертизой, подтвержденной успешными проектами комплексного внедрения корпоративных решений: от инсталляции и настройки до технической поддержки. Чтобы максимально использовать этот потенциал, команда DION уделяет особое внимание передаче опыта и обучению специалистов Wone IT специфике продукта. Благодаря этому клиенты получат не просто ВКС-платформу, но и комплексный подход к ее внедрению и сопровождению", — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА (Холдинг Т1).

"Включение DION в наш продуктовый портфель — стратегически важный шаг на пути к предоставлению клиентам максимально широкого спектра корпоративных ИТ-решений от российских разработчиков. Наша экспертиза в сочетании с высокой технологичностью и гибкостью платформы DION позволит заказчикам вывести эффективность бизнес-процессов на новый уровень. НОТА, как и мы, заинтересованы в выстраивании долгосрочного партнерства и развитии компетенций, необходимых для внедрения не только DION, но и других продуктов вендора", — отметил Михаил Тверитнев, директор департамента инфраструктурных решений Wone IT.

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