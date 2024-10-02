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Т1 Интеграция предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, и Alpha Systems, отечественный разработчик комплексных решений по информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединили усилия, чтобы предложить актуальные ИБ-технологии для управления уязвимостями большему числу организаций из самых разных сфер.

В портфеле Т1 Интеграция стали доступны ИБ-продукты от Alpha Systems, основанные на искусственном интеллекте. Они позволят заказчикам автоматизировать рутинные задачи аудита и анализа защищенности, повышая эффективность и точность выявления уязвимостей, в том числе в web-инфраструктуре.

Стороны тесно взаимодействуют с организациями для выстраивания процессов управления ИБ-рисками, адаптированных к специфике их бизнеса и ИТ-инфраструктуры. Это включает в себя разработку политики реагирования, определение ролей и ответственности, внедрение инструментов автоматизации и создание системы мониторинга и отчетности.

Кроме того, Т1 Интеграция проводит обучение специалистов по продуктам партнера, чтобы обеспечить глубокое понимание функциональности решений и методик работы. По запросу заказчика возможна организация подготовки сотрудников на внешней стороне.

"Партнерство с Alpha Systems — это важный шаг в развитии нашего портфеля продуктов и услуг в области информационной безопасности, которые сегодня пользуются высоким спросом на рынке в условиях интенсивных атак. Для нас важно максимально быстро применять новые технологии для сканирования уязвимостей ПО и инвентаризации ИТ-активов, которые делают Т1 более конкурентным игроком на рынке ИБ — комментирует Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.

"Сотрудничество с Т1 Интеграция позволит нам значительно укрепить позиции на рынке и расширить географию поставок. Т1 Интеграция является надежным партнером с широкой клиентской базой в различных отраслях, включая финансы, государственные учреждения, промышленность и другие ключевые секторы экономики", — подчеркивает Игорь Смирнов, генеральный директор Alpha Systems.

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