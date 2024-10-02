Владимир Теряев возглавил "Мультикарту"

Процессинговая компания "Мультикарта" (входит в Холдинг Т1) объявляет о назначении Владимира Теряева на должность генерального директора. В новой роли он продолжит реализовывать текущую стратегию организации и обеспечивать тесную интеграцию с ключевыми заказчиками из России и СНГ. Под его руководством значительное внимание будет уделено выстраиванию современных процессов ИТ-разработки и усилению команды.

Владимир занимает управляющие позиции в области ИТ и операционного развития бизнеса более 20 лет. В сферу его профессиональных интересов входят вопросы технологического функционирования платежной индустрии, в частности разработка и внедрение отраслевых программных продуктов и оборудования, а также решений на базе распределенного реестра.

"Я рад возглавить команду высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы в финтехе. Мы продолжим совершенствовать ИТ-производство и процессинговую инфраструктуру, а также наращивать экспертизу в области развития цифровых финансовых продуктов. Это позволит нам оставаться надежным партнером для банков и стать производственной площадкой для тех платежных инноваций, которые будут появляться в нашей стране. В ближайшее время мы будем сосредоточены на завершении проектов импортозамещения, развитии платежных сервисов, а также масштабировании карточных технологий на банки СНГ, чтобы россиянам были доступны привычные сервисы за рубежом. Уверен, что команда "Мультикарты" сможет успешно реализовать эти и другие амбициозные задачи", — прокомментировал Владимир Теряев, генеральный директор "Мультикарты".

Владимир Теряев присоединился к процессинговой компании "Мультикарта" в 2021 году в качестве заместителя генерального директора. В зону его ответственности на этой должности входил широкий круг управленческих вопросов, включая курирование развития производства.

Владимир Теряев окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ и получил дополнительное образование Pre-MBA в РАНХиГС.

До прихода в "Мультикарту" Владимир работал в компаниях Ренессанс Кредит и Росгосстрах. Ранее он прошел путь от системного аналитика до директора департамента в компании Альфа-Банк, где участвовал в создании первого мобильного приложения для корпоративного бизнеса на российском рынке.