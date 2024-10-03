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Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 ИИ (Холдинг Т1) разработал высокопроизводительное решение класса "база данных реального времени" (БДРВ), предназначенное для сбора, хранения и отображения данных о ходе технологического процесса на промышленных предприятиях. Сфера применения решения обширна — от производств непрерывного цикла в нефтегазовом секторе до дискретного — в электронике и машиностроении.

Новая  разработка — основа для построения системы мониторинга производства.  Функциональность решения позволяет собирать данные в режиме реального времени практически с любого оборудования, используя протокол ОРС, и хранить их неограниченное время. Пользователи могут визуализировать собранные данные в формате удобных дашбордов, мнемосхем и отчетов. Полученную информацию можно передавать в другие системы управления предприятием — MES, EAM, а также использовать для решения задач предиктивной аналитики и машинного обучения интерактивных помощников. По оценке экспертов Т1 ИИ, для сбора и хранения 100 тысяч тегов АСУТП с частотой 2 раза в секунду решение способно функционировать на следующих аппаратных ресурсах: 2 ЦПУ и 4 Гб ОЗУ, а прирост базы данных может составить всего 150 Гб в год.

"Наша разработка появилась в ответ на потребность рынка — получить отечественное решение, предназначенное для управления промышленными предприятиями с большим парком оборудования, а  также для замены существующего программного обеспечения иностранных вендоров. По мере того как возникает необходимость модернизации существующих и строительства новых объектов реального сектора, увеличивается спрос предприятий на ПО для промышленной автоматизации. Решения класса БДРВ помогают на 30% увеличить эффективность производственных процессов за счет повышения качества выпуска продукции, возможности настройки оптимальных режимов технологических процессов и сокращения внештатных ситуаций, связанных с выходом оборудования из строя, — поделился Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ Холдинга Т1. — При разработке мы уделили значительное внимание обеспечению компактного хранения данных при соблюдении низких требований к аппаратным ресурсам. В настоящий момент на российском рынке практически нет аналогов с подобной функциональностью".

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