LDM и НОТА упростят переход на налоговый мониторинг

LDM (IT-холдинг LANSOFT) и НОТА (Холдинг Т1) объявляют о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование LDM.Финансовый архив и НОТА ВИЗОР сократит для заказчиков время перехода в режим налогового мониторинга.

LDM.Финансовый архив — продукт на базе микросервисной платформы LDM. Он предоставляет собой единое пространство для хранения и централизованного управления финансовым контентом организации. Продукт позволяет организовать управление доступом к файлам и архив скан-образов и электронных первичных документов по единым принципам. Атрибутивный и полнотекстовый поиск необходим для проверки целостности и неизменности данных. При этом платформа LDM содержит инструменты для организации совместной работы, интеграции с другими информационными системами, разработки и кастомизации решений, созданных на ее основе с применением low-code/no-code подхода.

НОТА ВИЗОР — IТ-решение для работы в формате налогового мониторинга, витрина данных с прямым подключением к АИС (автоматизированной информационной системе) "Налог-3".

Объединение решений позволит компаниям закрывать больше потребностей финсектора. НОТА ВИЗОР включает полноценную систему внутреннего контроля, публикацию данных бухгалтерского и налогового учета и работу с регистрами в формате Excel, а также удобный механизм информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Оперативное хранилище на базе LDM.Финансовый архив, объединяющее в себе информацию из других бизнес-систем, позволяет организовать управление доступом, хранение финансовых документов c учетом требований законодательства.

Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM: "Проанализировав потребности рынка, мы решили объединить усилия с командой НОТА. Наше сотрудничество предлагает рынку решение, которое поможет сократить путь перехода на налоговый мониторинг за счет совместного внедрения архива и витрины данных".

Александр Кочетков, владелец продукта НОТА ВИЗОР: "Мы постоянно расширяем возможности НОТА ВИЗОР, в том числе благодаря тесной работе с ведущими ИТ-игроками. Объединение с решением LDM позволит удовлетворить спрос крупных географически распределенных организаций, которые переходят в режим налогового мониторинга. Благодаря интеграции заказчики смогут получить удаленный доступ ко всем необходимым финансовым документам для прямого подключения к АИС "Налог-3", обеспечив централизованный подход к хранению данных и обмену ими с регулятором".