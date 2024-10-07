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ИТ Транспорт и связь

Алгоритмы искусственного интеллекта Авито избавят продавцов от лишних трат и помогут обойти конкурентов

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда монетизации и рекламных технологий сервиса в тестовом формате запустила новый продукт "Настройка цены целевого действия" на основе искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Оплата за результат

Новый продукт предназначен для предпринимателей — профессиональных пользователей во всех категориях Авито, ведущих постоянный бизнес на платформе. Им он поможет более точно контролировать бюджет и объем продвижения. В основе нового сервиса лежит принцип оплаты за результат и самостоятельный контроль расходов. Списание бюджета происходит только за целевые состоявшиеся действия, неизрасходованная часть бюджета не сгорает, а переносится на следующий период.

Как это работает

При распределении трафика между продавцами, алгоритмы будут учитывать качество и привлекательность объявления, а также ставку за целевое действие, которую укажет продавец в ручном или автоматическом режиме.

При ручной настройке пользователь самостоятельно выбирает цену целевого действия, а в автоматическом режиме достаточно установить предельный комфортный бюджет на день, неделю или месяц. Далее алгоритм сам подберет оптимальную цену для максимального результата. Например, если пользователь установил ежедневный бюджет в 1000 рублей, то в течение дня алгоритмы будут расходовать не более определенной суммы. Целевым действием может стать просмотр объявления, звонок, чат с клиентом или соискателем, в зависимости от категории размещения объявления.

Обойти конкурентов

Кроме того, алгоритм подскажет, скольких примерно конкурентов при заданной цене получится обойти. Чем больше цена или бюджет, тем чаще и тем выше люди будут видеть объявление в поисковой выдаче.

"Мы постоянно изучаем их потребности и ищем способы улучшить пользовательский опыт. Чтобы предприниматели могли еще эффективнее работать на платформе, добавили в инструменты продвижения новую настройку. Теперь пользователи могут полностью контролировать расходы, легко управлять бюджетом и платить только за результат с помощью одной настройки цены за целевое действие", — объясняет директор по продукту для профессиональных продавцов Герман Царев.

Первыми воспользоваться настройкой целевого действия смогут продавцы некоторых товарных категорий. Постепенно функционал будет доступен всем профессиональным продавцам на Авито.

Ежедневно более 4 миллионов представителей малого и среднего бизнеса пользуются Авито.

Гид потребителя

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