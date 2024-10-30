Использовать искусственный интеллект GigaChat для бизнеса стало еще проще и удобнее

В личном кабинете для работы с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса появился новый раздел — Playground. Он позволит разным командам, даже без навыков программирования, экспериментировать с настройками моделей, подбирать промпты под конкретную бизнес-задачу и быстро проверять гипотезы.
Ранее для тестирования сервиса GigaChat API пользователю необходимо было писать код или использовать сторонние инструменты вызова API. Теперь в личном кабинете есть отдельный раздел с удобным пользовательским интерфейсом, где можно простым и удобным способом настраивать параметры работы с моделью: подбирать системный промпт, менять температуру, отвечающую за уровень креатива при формировании ответов, выбирать модель, наиболее подходящую для решения конкретных задач.
GigaChat Lite справится с простыми запросами пользователей, где важна скорость ответа, для более сложных проектов подойдут модели GigaChat Pro или GigaChat Max, которая также станет доступна в ближайшее время. Также в Playground доступна коллекция готовых промптов по различным тематикам, позволяющая быстро реализовать множество бизнес-задач, например, автоматическое присвоение объектам определённых категорий, обобщение и упрощение большого объёма информации, создание контента, редактирование текста.
Диалог с нейросетевой моделью в разделе Playground можно редактировать, вносить изменения в запросы пользователя и ответы модели, а потом попросить GigaChat продолжить взаимодействие в том же формате. Для каждого запроса доступна информация о количестве расходуемых токенов с учетом системной инструкции и сообщений.
Раздел Playground доступен в личном кабинете при подключении сервиса GigaChat API как для физических, так и юридических лиц. Чтобы было проще оценить и проконтролировать ежемесячные расходы, в личном кабинете есть статистика использования сервиса по API и Playground по отдельности. Для начала работы с разделом Playground достаточно перейти по ссылке и зарегистрироваться в личном кабинете.
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