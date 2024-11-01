Итоги ИТ-форума "Регион 63: цифровая стратегия будущего"

По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Самаре состоялся первый ИТ-форум "Регион 63: цифровая стратегия будущего".

Мероприятие объединило представителей федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера, промышленности, ИТ-компаний, учреждений здравоохранения, банковского и некоммерческого сектора для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в условиях импортозамещения.

Ведущие эксперты ИТ-индустрии региона поделились кейсами и разработками, которые призваны помочь обеспечить технологический суверенитет.

Одной из главных тем форума стала ИТ-безопасность в промышленности. В период с 2021 по 2024 год отечественный производственный сектор столкнулся с угрозой киберпреступности: на него пришлась десятая атака.

Поиску решения этой проблемы была посвящена специальная секция форума. Опытом создания сильной защиты ИТ-инфраструктур предприятий поделился руководитель департамента внедрения и сопровождения решений информационной безопасности компании АйЭсТи Игорь Лим.

"Отрадно, что правительство региона все чаще инициирует мероприятия, посвященные информационной безопасности. Это служит активным сигналом коммерческим и государственным структурам о том, что защита данных - крайне важная тема, требующая особого внимания в условиях растущих угроз кибербезопасности", - подчеркнула генеральный директор АйЭсТи Елена Лукъянчикова.