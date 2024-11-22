ВТБ (Казахстан) внедрил платформу для автоматизации процесса подбора персонала

Банк ВТБ (Казахстан) перешел на платформу для автоматизации подбора персонала НОТА ЮНИОН (вендор НОТА, Холдинг Т1). В начале 2024 года банк завершил внедрение технологического решения — платформы НОТА ЮНИОН — которое помогает оптимизировать рутинную работу, регламентировать процесс найма и улучшить взаимодействие с заказчиками.
Интеграция НОТА ЮНИОН с существующими системами банка позволит свести к минимуму ручной ввод и обмен информацией между подразделениями. HR-менеджеры и руководители других отделов получат доступ к актуальным сведениям о вакансиях и возможность отслеживать их статус в режиме реального времени. Внедрение и развитие платформы в будущем позволит еще более оперативно решать задачи подбора кандидатов и повышать качество HR-бренда.
"Проект подтвердил возможности НОТА ЮНИОН решать задачи любого масштаба и сложности — теперь и на международном рынке. Команде удалось не только осуществить внедрение готового решения, но и провести всестороннюю адаптацию алгоритмов найма. Это позволило обеспечить бесшовную интеграцию технологии в устоявшуюся систему банка, предоставив удобный и интуитивно понятный интерфейс для всех участников процесса подбора персонала", — подчеркнул Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги