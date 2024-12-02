Вячеслав Федорищев принял ряд новых решений по дополнительной поддержке участников СВО и их семей

Важнейшим вопросом повестки оперативного совещания, которое сегодня прошло в региональном Правительстве, стала реабилитация военнослужащих — участников специальной военной операции.

"В рамках этого вопроса мы рассматриваем реабилитацию наших героев и, конечно, смотрим в целом на систему реабилитации в нашем субъекте для всех категорий наших жителей, которые попали в сложную жизненную ситуацию", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В регионе утверждено внеочередное оказание медицинской помощи ВБД и членам их семей. Ветеранам боевых действий оказываются все виды медицинской помощи.

В 2023 г. диспансеризацию прошли 431 ветерана боевых действий, за истекший период 2024 г. диспансеризацию прошли 964 (это 88,4% ВБД, остальные отказались от прохождения диспансеризации).

В Самарской области в организации медицинской реабилитации в стационарных условиях всего принимает участие 14 организаций, на базе которых размещено 18 подразделений, 483 койки.

Напомним, в начале ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, находясь с рабочим визитом в Сергиевске, поставил задачу: принимать в ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" не менее 100 ветеранов СВО на реабилитацию в год.

"Вопрос проведения реабилитации участников СВО в ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" был проработан. Санаторий готов принимать ветеранов боевых действий до 15 человек в месяц. Проведены предварительные переговоры с ФМБА России о выделении дополнительных объемов средств на эти цели", — сказал врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Таким образом, в 2025 г. смогут пройти реабилитацию на базе санатория до 180 человек, что почти пятикратно превышает данные предыдущего периода, показания к реабилитации: последствия травм центральной нервной системы и последствия травм периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Глава региона подчеркнул, что квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям будут увеличены на 30%. При этом не в ущерб остальным категориям граждан.

Большое внимание планируют уделять психологической реабилитации участников СВО.

"Это важнейшая тема. Ребята, которые являются участниками "Школы Героев", просили, когда мы общались индивидуально, заострить на этом внимание. Иногда такого рода реабилитация не менее важна, чем реабилитация физиологическая. Там должны быть очень квалифицированные кадры, именно профессионалы. Это должна быть не разовая акция, а предложение комплексного медицинского сопровождения. Я бы хотел, чтобы каждый наш герой, который очень скоро вернется с Победой, и у него есть запрос к такого рода профессионалу, знал, что это нормально, в этом нет ничего постыдного, и чтобы это была атмосфера доверия. Прошу в таком контексте наш новый региональный проект в части реабилитации участников специальной военной операции подготовить".

Отдельно обсудили необходимость разработки плана по опережающему социально-экономическому развитию пгт. Рощинский, где преимущественно проживают семьи участников СВО. Губернатор объявил внутренний конкурс на пост главы Волжского района, к территории которого относится пгт. Рощинский среди участников специальной военной операции. Представить кандидатуру необходимо до 20 декабря. Также Вячеслав Федорищев поручил вице-губернатору — руководителю департамента внутренней политики Александру Фетисову стать куратором пгт. Рощинский, чтобы решать вопросы его жителей, военнослужащих, членов их семей в активном взаимодействии с Минобороны.