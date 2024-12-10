16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
CARCADE поддержала сообщество предпринимательниц в Башкирии На Авито появилась новая опция бесплатной доставки товаров из-за рубежа Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня ruААА НОВИКОМ рассказал студентам ЮУрГУ об инновационных финансовых инструментах РСХБ повышает ставки по вкладам до 24% годовых

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала сообщество предпринимательниц в Башкирии

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 ноября в городе Кумертау прошло мероприятие, посвящённое первой годовщине общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса". Целью сообщества является объединение, продвижение и консультирование деловых женщин из разных сфер деятельности.

Более 60 активных предпринимательниц собрались в Центре "Мой бизнес" для участия в насыщенной деловой программе, которая включала в себя серию мастер-классов и лекций от десяти спикеров по разработке бизнес-стратегии, личностному росту и увеличению продаж. Весь день работала зона консультаций, где участники могли узнать о лизинговых услугах от ведущего менеджера CARCADE, пройти сеанс-консультацию по ароматерапии, а также ознакомиться с изделиями ручной работы одной из местных предпринимательниц. Кроме того, состоялись официальные мероприятия с поздравлениями от заместителя главы администрации по вопросам развития предпринимательства Евы Зюзякиной.

Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса" существует уже более 20 лет, успешно объединяя деловых женщин республики. В Башкортостане представительства открыты в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Белебее и Кумертау. В течение года были организованы встречи для обмена опытом и знаниями, семинары и тренинги по актуальным вопросам бизнеса, а также выездные мероприятия. Основной задачей организации является масштабирование женского бизнеса в масштабах республики и страны.

"Наша компания не в первый раз принимает участие в мероприятии, организованном Общероссийской общественной организацией "Женщины бизнеса". Подобные события не только позволяют улучшить свои знания и навыки, но и создают прочную сеть контактов, что является немаловажным фактором для успеха в конкурентной среде", — прокомментировала участие Лиана Каюпова, ведущий менеджер по лизингу ООО "Каркаде" в г. Кумертау.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yWyFBv

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5