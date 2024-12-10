CARCADE поддержала сообщество предпринимательниц в Башкирии

15 ноября в городе Кумертау прошло мероприятие, посвящённое первой годовщине общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса". Целью сообщества является объединение, продвижение и консультирование деловых женщин из разных сфер деятельности.

Более 60 активных предпринимательниц собрались в Центре "Мой бизнес" для участия в насыщенной деловой программе, которая включала в себя серию мастер-классов и лекций от десяти спикеров по разработке бизнес-стратегии, личностному росту и увеличению продаж. Весь день работала зона консультаций, где участники могли узнать о лизинговых услугах от ведущего менеджера CARCADE, пройти сеанс-консультацию по ароматерапии, а также ознакомиться с изделиями ручной работы одной из местных предпринимательниц. Кроме того, состоялись официальные мероприятия с поздравлениями от заместителя главы администрации по вопросам развития предпринимательства Евы Зюзякиной.

Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса" существует уже более 20 лет, успешно объединяя деловых женщин республики. В Башкортостане представительства открыты в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Белебее и Кумертау. В течение года были организованы встречи для обмена опытом и знаниями, семинары и тренинги по актуальным вопросам бизнеса, а также выездные мероприятия. Основной задачей организации является масштабирование женского бизнеса в масштабах республики и страны.

"Наша компания не в первый раз принимает участие в мероприятии, организованном Общероссийской общественной организацией "Женщины бизнеса". Подобные события не только позволяют улучшить свои знания и навыки, но и создают прочную сеть контактов, что является немаловажным фактором для успеха в конкурентной среде", — прокомментировала участие Лиана Каюпова, ведущий менеджер по лизингу ООО "Каркаде" в г. Кумертау.