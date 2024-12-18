T1 Иннотех представляет Мапиус, платформу для управления API

Мапиус снижает затраты на управление программными интерфейсами и обеспечивает надежную, безопасную работу интеграций.

Т1 Иннотех, поставщик инновационных ИТ-продуктов для корпоративного сегмента, анонсировал запуск платформы Мапиус. Наибольшую востребованность нового решения разработчики прогнозируют в финансовой и телекоммуникационной сферах, а также в ритейле.

С ростом числа бизнес-приложений управление их интеграцией становится все более сложным, ведет к увеличению расходов на эксплуатацию и рисков в области информационной безопасности. Мапиус обеспечивает полный контроль на каждом этапе работы с API — от проектирования до мониторинга использования, а также позволяет организовать все API компании в единый каталог с централизованным доступом и упростить интеграцию с внешними партнерами.

Встроенные инструменты дают возможность отслеживать использование API, анализировать производительность и своевременно выявлять узкие места. Архитектура Мапиус позволяет обрабатывать большое количество запросов без потери скорости и стабильности. Поскольку при использовании платформы все вызовы API аутентифицируются и происходит автоматическое шифрование данных, гарантируется защита и конфиденциальность информации.

Результаты пилотирования Мапиуса показывают, что его внедрение снижает затраты на разработку API в три раза и на эксплуатацию — в восемь раз. Это возможно благодаря стандартизации процессов и автоматизации управления сервисами. Платформа соответствует требованиям регуляторов, включая ЦБ и ФСТЭК, и зарегистрирована в Едином реестре российских программ (ЕРРП), что подтверждает ее надежность и соответствие высоким стандартам рынка.

"Экосистема интерфейсов современных банков стремительно растет: многие разработчики действуют в парадигме API-first. Мы уверены, что наша платформа поможет бизнесу не только оптимизировать процессы работы с этими сервисами, но и открывать новые возможности для масштабирования и партнерства", — отметил Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех.