ИТ-холдинг Т1 — лидер рейтинга РБК "Топ-50 самых быстрорастущих компаний России" по маржинальности чистой прибыли

ИТ-холдинг Т1 достиг наибольшей маржинальности чистой прибыли в 38% за 2023 год, став самой рентабельной компанией рейтинга РБК "Топ-50 самых быстрорастущих компаний России".

В 2023 году ИТ-холдинг Т1 показал самую высокую прибыль среди участников рейтинга — 73,4 млрд рублей. Выручка компании достигла 193,3 млрд рублей (без НДС), значительно превысив результаты предыдущих лет и продемонстрировав рост на 31,2% по сравнению с 2022 годом. По другому показателю — динамике роста выручки за последние три года — ИТ-холдинг занял третье место среди ИТ-предприятий и 34-е место среди общего списка компаний-участников.

"Топ-50 самых быстрорастущих компаний России" — ежегодный рейтинг наиболее динамично развивающихся компаний России, который РБК проводит уже в 11-й раз. Отбор компаний, вошедших в рейтинг, основан на трехлетней динамике их выручки. В этом году в список вошли 50 компаний из 770 претендентов, которые были отобраны из базы данных СПАРК и открытых источников по следующим критериям: зарегистрированы не позднее конца 2019 года, выручка свыше 1 млрд рублей в 2020 году и свыше 3,5 млрд рублей в 2023 году, а ежегодный рост выручки не менее 20%.

С полным обзором рейтинга можно ознакомиться по ссылке.