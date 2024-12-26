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Единовременную выплату участникам СВО в Самарской области увеличат до 3,6 млн рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 1 января при заключении контракта с минобороны РФ будут разово платить 3,6 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Такое решение было принято, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать Родину.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"При заключении контракта единоразовая выплата от региона — 3,6 млн рублей. Плюс по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев. Это дополнительно к тому, что предусмотрено по линии минобороны", - прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее разовая выплата для тех, кто заключает контракт с минобороны РФ, была повышена в середине октября до 2 млн рублей.

 

Также глава региона заявил еще об одном принятом решении: в преддверии 80-летия Победы каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в Самарской области, выплатят по 1 млн рублей.

"Также предусмотрены меры по дополнительному медицинскому обеспечению участников и инвалидов ВОВ. У нас есть и другие категории ветеранов, заслуженных людей. Отработаем и здесь вопрос", - добавил он. - Забота о наших ветеранах, защитниках Отечества нынешних дней — это не часть подготовки к предстоящему празднику. Это наша повседневная работа".

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