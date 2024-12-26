Единовременную выплату участникам СВО в Самарской области увеличат до 3,6 млн рублей

В Самарской области с 1 января при заключении контракта с минобороны РФ будут разово платить 3,6 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Такое решение было принято, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать Родину.

"При заключении контракта единоразовая выплата от региона — 3,6 млн рублей. Плюс по 50 тысяч рублей каждый месяц на протяжении 9 месяцев. Это дополнительно к тому, что предусмотрено по линии минобороны", - прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее разовая выплата для тех, кто заключает контракт с минобороны РФ, была повышена в середине октября до 2 млн рублей.

Также глава региона заявил еще об одном принятом решении: в преддверии 80-летия Победы каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в Самарской области, выплатят по 1 млн рублей.

"Также предусмотрены меры по дополнительному медицинскому обеспечению участников и инвалидов ВОВ. У нас есть и другие категории ветеранов, заслуженных людей. Отработаем и здесь вопрос", - добавил он. - Забота о наших ветеранах, защитниках Отечества нынешних дней — это не часть подготовки к предстоящему празднику. Это наша повседневная работа".