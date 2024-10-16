С сегодняшнего дня в Самарской области выплата за службу по контракту составляет 2 млн рублей

С сегодняшнего дня, 16 октября, увеличена сумма выплат для тех, кто заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения СВО. Теперь она составляет 2 млн рублей.
Всего же за первый год службы военнослужащий по контракту может заработать 4,5 млн рублей. Решение об увеличении суммы выплат принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Задача по пополнению рядов нашей армии является первоочередной, задача по обеспечению максимального довольствия, внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям - всегда приоритет работы всей страны и правительства Самарской области", - подчеркнул глава региона.
В Самарской области также действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно на сайте contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.
"Мы организуем отбор на военную службу по контракту граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Не нужно ходить по поликлиникам - собирать направления, справки, делать анализы, обследования. Наши врачи определят категорию годности на месте, проверят отсутствие или наличие диспансерного учета. Необходимые документы - паспорт, военный билет (при наличии), анкета, свидетельства о браке и рождении детей (если они есть). Анкета заполняется в течение пяти минут", - рассказал инженер пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда Самары Дмитрий Раджапов.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту