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Армия Общество

С сегодняшнего дня в Самарской области выплата за службу по контракту составляет 2 млн рублей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С сегодняшнего дня, 16 октября, увеличена сумма выплат для тех, кто заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения СВО. Теперь она составляет 2 млн рублей.

Всего же за первый год службы военнослужащий по контракту может заработать 4,5 млн рублей. Решение об увеличении суммы выплат принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

"Задача по пополнению рядов нашей армии является первоочередной, задача по обеспечению максимального довольствия, внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям - всегда приоритет работы всей страны и правительства Самарской области", - подчеркнул глава региона.

В Самарской области также действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно на сайте contract63.ru или по телефону 8-800-2019-117.

"Мы организуем отбор на военную службу по контракту граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Не нужно ходить по поликлиникам - собирать направления, справки, делать анализы, обследования. Наши врачи определят категорию годности на месте, проверят отсутствие или наличие диспансерного учета. Необходимые документы - паспорт, военный билет (при наличии), анкета, свидетельства о браке и рождении детей (если они есть). Анкета заполняется в течение пяти минут", - рассказал инженер пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда Самары Дмитрий Раджапов.

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