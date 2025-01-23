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Самарская область вошла в число лучших регионов по развитию ИТ-индустрии

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2024 г. Самарская область в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения стабильно входит в топ-10, занимая седьмое место в стране.

Такие данные содержатся в рейтинге регионов России по уровню развития ИТ-индустрии и разработки ПО в 2024 г., составленном некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ".

Цель рейтинга заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки программного обеспечения на региональном уровне и какие у нее перспективы развития.

По данным исследования, на Самарскую область приходится примерно 2,8% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (около 55 млрд рублей). При этом по показателю "привлекательность для создания центров разработки" регион занимает пятое место в стране.

Среди главных преимуществ региона аналитики выделяют одну из самых высоких оценок ИТ-бизнесом уровня поддержки индустрии со стороны областных властей. Так, до 2024 г. в Самарской области действовала пониженная ставка по УСН: 1% "доходы", 5% "доходы-расходы" для аккредитованных ИТ-компаний. Также предусмотрена компенсация ИT-специалистам 50% расходов от уплаченных процентов по ипотеке (50% оплачивает работодатель, а остальная половина - субсидии из областного бюджета).

Также для аккредитованных ИТ-компаний региона предусмотрена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников. Компенсируется 50% затрат по уплаченному за сотрудников, соответствующих определенным требованиям по месту регистрации, НДФЛ. Кроме того, самарские ИТ-специалисты могут улучшить жилищные условия и в рамках льготной ипотечной программы по ставке не более 4% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Самарской области - 8 млн рублей.

"Считаю, что это очень знаковый показатель, характеризующий развитие региона с точки зрения доступности потенциально возможных услуг и, соответственно, качества разрабатываемых программных продуктов", - отметил заместитель председателя правительства - министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

По его словам, тренды в регионе задают местные компании-разработчики ПО, которые, в том числе при взаимодействии с операторами телекома внедряют продуктовые решения и в бизнес, и в жизнь. Различные платформы и геоинформационные системы, созданные самарскими ИТ-специалистами, сегодня используются в 180 странах мира.

Внедрение современных технологий во все сферы актуальное направление работы минцифры Самарской области, которое находит поддержку у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона неоднократно отмечал, что ключевая задача органов власти области - повышение качества жизни людей.

В регионе 335 организаций являются аккредитованными IT-компаниями, а 241 - работает в сфере телекоммуникаций. На предприятиях трудятся почти 30 тыс. человек. Технологические решения представлены в ведущих промышленных холдингах, медиапространстве, спортивном сегменте и других отраслях. Продуктовые - охватывают сферы электронного документооборота, оптимизации логистики, охраны труда, промышленной безопасности, геоинформационных систем, моделирования, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Большие успехи, в том числе на международном уровне, есть и в IT-медицине.

В марте 2024 г. на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом информтехнологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. - Минцифры Самарской области) и НП "РУССОФТ".

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