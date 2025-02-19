16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры "Интерроса" Beeline cloud расширяет образовательные возможности в сфере облачных технологий ИТ-холдинг Т1: о преимуществах использования нейросетей в госуправлении Yandex B2B Tech и "Балтика" расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий Умный дом: друг, консьерж или шкатулка с секретами?

ИТ Транспорт и связь

Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры "Интерроса"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) внедрил систему НОТА КУПОЛ.Управление в ИТ-инфраструктуру компании "Интеррос", одной из крупнейших инвестиционных компаний России — об этом сообщили представители вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1) в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Система обеспечила централизованный контроль над межсетевыми экранами, используемыми в центрах обработки данных (ЦОД), и повысила уровень защиты ИТ-инфраструктуры "Интерроса".

Ранее управление межсетевыми экранами в организации выполнялось с использованием децентрализованных инструментов и методик, что увеличивало нагрузку на специалистов и усложняло оперативное реагирование на компьютерные инциденты. Система НОТА КУПОЛ.Управление объединила процесс управления межсетевыми экранами разных производителей в едином интерфейсе, упростив администрирование, снизив трудозатраты и повысив устойчивость всей инфраструктуры.

Проект был реализован в несколько этапов: от адаптации продукта под требования партнера до полного внедрения ПО в ИТ-инфраструктуру "Интерроса". Общая длительность работы составила около четырех месяцев, включая донастройку решения и ввод в эксплуатацию. Особое внимание при внедрении специалисты уделили защите критических подструктур объектов, а также предотвращению кибератак и утечек информации.

"До внедрения НОТА КУПОЛ в "Интерросе" не использовался инструмент централизованного управления межсетевыми экранами. Компания искала надежное и адаптируемое решение, соответствующее требованиям. Наш продукт оказался наиболее подходящим благодаря своей гибкости и возможностям индивидуальной настройки", — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"Кибербезопасность имеет для нас особое значение. НОТА КУПОЛ.Управление позволило нам повысить уровень защищенности и удобства управления инфраструктурой. Мы уверены, что это решение станет важным элементом стабильности работы и защищенности наших ИТ-систем", — подчеркнул Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям компании "Интеррос".

Лицензии продукта обновляются ежегодно, обеспечивая доступ к актуальным версиям и новым функциям. Техническая поддержка центра компетенций НОТА КУПОЛ помогает оперативно решать возникающие задачи и адаптировать систему под изменения в инфраструктуре "Интерроса".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2