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Преступления Происшествия

"Отобрали документы": появились подробности похищения денег у военного высокопоставленным силовиком

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Родственник потерпевшего по уголовному делу в отношении замначальника ОМВД "Клявлинский" Тимофея Осипова рассказал журналисту Волга Ньюс детали издевательств над его братом-военнослужащим.

Напомним, Следственный комитет возбудил в отношении Осипова уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 г., работая полицейским, Осипов незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей. Осипова арестовали. Интересно, что ранее брата Тимофея Осипова - оперуполномоченного ОУР МО МВД России "Похвистневский" Константина Осипова - заподозрили в совершении преступления по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Журналист Волга Ньюс смог связаться с родственником пострадавшего. Как рассказал собеседник, потерпевшего, который подписывал контракт на СВО, удерживали на даче Осипова. Забрали документы (поэтому не сбежал), не давали звонить.

"Думали, что у него никого нет, что мужчина одинокий. Тщательно следили за процедурой оформления. Потом держали его на даче Осипова. "Обрабатывали", чтоб все документы оформлялись только под надзором. А затем подменили ему банковскую карту. Ту, на которую должны были прийти выплаты, забрали себе. А ему дали "пустую", - рассказал родственник потерпевшего.

Ушел на службу потерпевший с начала октября. Проверял банковскую карту - выплаты все не приходили. А тем временем злоумышленники снимали средства в разных населенных пунктах, среди которых были Бугуруслан, Безенчук, Клявилино, Камышла.

В итоге родственник контрактника заподозрил неладное. Близкие обратились в ФСБ и Следственный комитет. Силовики начали проверку информации о преступлении и вышли на Тимофея Осипова. Теперь Осипов под арестом, а следствию предстоит проверить данные о возможных подельниках. Кроме того, будет проверена информация о возможных других эпизодах незаконной деятельности Осипова.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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