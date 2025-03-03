В четырех районах области временно отключат свет 4 и 10 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Новая, ул. Гранатовая, ул. Клубничная, ул. Вишневая);

04.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Жгиз, ст. Мастрюково (ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. Центральная, ул. Дубравная, ул. Мастрюковская);

04.03.2025 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный (ул. Зеленая)

04.03.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива (ул. Заречная)

04.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лопатино (ул. Полевая);

04.03.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

д. Ольгино (ул. Речная)

10.03.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Лучистая, ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Покровская, ул. Гагарина, ул. Северная, ул. Суворова, ул. Чкалова);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.