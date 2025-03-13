Зимник "Белые домики — Шелехметь" закрывается 15 марта

В субботу, 15 марта, завершается обслуживание зимника на территории нацпарка "Самарская Лука", сообщает пресс-служба АО "АСАДО".

В регионе установилась теплая весенняя погода и совсем скоро проезд по зимнику будет невозможен.

В период с 16 декабря 2024 г. по 15 марта 2025 г., согласно приказу ФГБУ Национального парка "Самарская Лука", организован временный лесной маршрут "Белые домики — Шелехметь" для обеспечения транспортной связи населенных пунктов с дорожной сетью Самарской области.