16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре запустят автобусный маршрут до агропарка В Самарской области начала работу протезно-ортопедическая мастерская с особой полосой препятствий для людей с протезами Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник Этой осенью самарские лесоводы высадят полмиллиона сеянцев

Общество

"Авито": девять из 10 жителей Самары покупают вещи на распродажах

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики "Авито" опросили жителей Самары и узнали о том, как они относятся к распродажам. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов покупают вещи по акции, причем в основном это одежда и обувь.

Примечательно, что большинство делает эти покупки осознанно и укладывается в 10 тыс. рублей. Но в среднем на распродажи у опрошенных уходит 24 тыс. руб. в год.

Хит распродаж — одежда

Результаты опроса показали, что девять из 10 жителей Самары принимают участие в распродажах — например, в "Хватамбе", чтобы сэкономить. Причем в рамках таких акций можно найти как предложения от крупных брендов, так и уникальные редкие вещи. Из них 12% покупают по скидкам практически все вещи — чаще это женщины (15% против 10% мужчин). Последние как раз чаще не интересуются распродажами совсем (17% против 9% женщин).

По акциям жители Самары чаще всего покупают повседневную одежду — например, футболки, свитеры и джинсы (47%), а также обувь (46%) и верхнюю одежду (42%). Еще в пятерке лидеров — товары для дома и ремонта (31%) и электроника и гаджеты (29%). Последние две категории чаще интересуют мужчин.

Что касается одежды, большинство (51%) ищут на скидках вещи на следующий сезон и таким образом стараются выгодно и заблаговременно подготовить свой гардероб к новому времени года. Остальные предпочитают покупать вещи для текущего сезона.

Осознанные траты

При этом большинство придерживается осознанного подхода к покупкам даже в дни скидок: 48% покупает только то, что сейчас реально нужно, а 21% — то, что давно хотелось. Примечательно, что молодежь 18-24 лет что-то нужное в моменте покупает по акции реже (33%), но чаще исполняет свои давние "хотелки" (28%). Спонтанные покупки позволяют себе 20% опрошенных, но берут все подряд ради скидки всего 2%.

Большинство респондентов на распродажах по тратам укладываются в 10 тыс. руб. (38%), от 10 тыс. до 30 тыс. руб. уходит у 36%. 11% тратят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а больше этих сумм — 15%. В среднем на такие покупки у опрошенных уходит 24 тыс. руб. в год.  

Сезон скидок

Примечательно, что большинство респондентов (53%) готовятся к распродажам. 26% сравнивают цены заранее, 22% отслеживают даты начала и конца акции, а 18% составляют список нужных покупок. Еще 14% подписываются на рассылки брендов, чтобы не упустить выгоду.

В основном участники опроса любят сезонные распродажи — осенние, зимние и прочие (33%). Но 28% также нравится Черная пятница — ее чаще отмечала молодежь 18-24 лет (36%). 17% предпочитают ликвидации, а 9% — новогодние распродажи. А вот киберпонедельник интересует лишь 3% опрошенных. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31