"Авито": девять из 10 жителей Самары покупают вещи на распродажах

Аналитики "Авито" опросили жителей Самары и узнали о том, как они относятся к распродажам. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов покупают вещи по акции, причем в основном это одежда и обувь.

Примечательно, что большинство делает эти покупки осознанно и укладывается в 10 тыс. рублей. Но в среднем на распродажи у опрошенных уходит 24 тыс. руб. в год.

Хит распродаж — одежда

Результаты опроса показали, что девять из 10 жителей Самары принимают участие в распродажах — например, в "Хватамбе", чтобы сэкономить. Причем в рамках таких акций можно найти как предложения от крупных брендов, так и уникальные редкие вещи. Из них 12% покупают по скидкам практически все вещи — чаще это женщины (15% против 10% мужчин). Последние как раз чаще не интересуются распродажами совсем (17% против 9% женщин).

По акциям жители Самары чаще всего покупают повседневную одежду — например, футболки, свитеры и джинсы (47%), а также обувь (46%) и верхнюю одежду (42%). Еще в пятерке лидеров — товары для дома и ремонта (31%) и электроника и гаджеты (29%). Последние две категории чаще интересуют мужчин.

Что касается одежды, большинство (51%) ищут на скидках вещи на следующий сезон и таким образом стараются выгодно и заблаговременно подготовить свой гардероб к новому времени года. Остальные предпочитают покупать вещи для текущего сезона.

Осознанные траты

При этом большинство придерживается осознанного подхода к покупкам даже в дни скидок: 48% покупает только то, что сейчас реально нужно, а 21% — то, что давно хотелось. Примечательно, что молодежь 18-24 лет что-то нужное в моменте покупает по акции реже (33%), но чаще исполняет свои давние "хотелки" (28%). Спонтанные покупки позволяют себе 20% опрошенных, но берут все подряд ради скидки всего 2%.

Большинство респондентов на распродажах по тратам укладываются в 10 тыс. руб. (38%), от 10 тыс. до 30 тыс. руб. уходит у 36%. 11% тратят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а больше этих сумм — 15%. В среднем на такие покупки у опрошенных уходит 24 тыс. руб. в год.

Сезон скидок

Примечательно, что большинство респондентов (53%) готовятся к распродажам. 26% сравнивают цены заранее, 22% отслеживают даты начала и конца акции, а 18% составляют список нужных покупок. Еще 14% подписываются на рассылки брендов, чтобы не упустить выгоду.

В основном участники опроса любят сезонные распродажи — осенние, зимние и прочие (33%). Но 28% также нравится Черная пятница — ее чаще отмечала молодежь 18-24 лет (36%). 17% предпочитают ликвидации, а 9% — новогодние распродажи. А вот киберпонедельник интересует лишь 3% опрошенных.