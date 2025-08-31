В Самаре 1 сентября запретят продавать алкоголь

В понедельник, 1 сентября, в Самаре будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Мера связана с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний во всех общеобразовательных учреждениях. Ограничения вводит правительство Самарской области. Они будут действовать с 8:00 до 23:00.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в общепите.